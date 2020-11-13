Москва, , 11:35 — REGNUM В Москве впервые начнёт работу электронная почта Деда Мороза, сообщает 13 ноября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Отправить послание можно с 18 ноября по 15 января. К тексту послания можно прикрепить файл с рисунком. На указанный адрес электронной почты Дед Мороз пришлёт ответ.

Организатором акции «Почта Деда Мороза» является Мосгорпарк. За три года о своих желаниях написали более 9 тыс. детей и взрослых. В этом году впервые письма будут принимать по интернету, адрес Деда Мороза: pochta@dedmorozmos.ru.

Также по-прежнему принимаются бумажные письма, их следует направлять по адресу: 109 472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу.