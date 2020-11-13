Псков, , 11:35 — REGNUM В Псковской области за последние сутки обнаружили 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 13 ноября в региональном оперативном штабе. Это на четыре случая больше, чем было выявлено днем ранее. Увеличилось и количество летальных исходов — от COVID-19 скончались еще два человека.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

За сутки в Псковской области проведено 976 тестов на наличие коронавируса.

«Добавление результатов тестов из частных клиник существенно увеличивает число новых случаев. Это позволяет определять больше бессимптомных больных, а значит позволяет быстрее прервать цепочку распространения инфекции», — прокомментировал текущую ситуацию губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, в ранее выявленных активных очагах эпидемии сейчас нет новых вспышек.

С учетом новых данных в Псковской области выявлено 9555 случаев заражения за время пандемии. Выздоровели 4955 человек, в том числе 40 пациентов выписаны за последние сутки. Скончались 72 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области отправлены на карантин из-за COVID-19 40 классов