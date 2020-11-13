Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM В этом учебном году осенние каникулы в Санкт-Петербурге шли на неделю дольше, когда они закончились, родителям предложили перевести детей на семейное обучение — но практически все в классе отказались, рассказала корреспонденту мать шестиклассника.

«Много негатива осталось от весенней дистанционки, плюс родители считают, что детям необходима социализация. Когда классный руководитель с этим предложением выступил, родители отреагировали резко отрицательно», — рассказывает женщина.

Родителям дали возможность перевести детей на смешанную форму обучения, сообщив, что форма обучения может быть очной и семейной. При этом школа заверила родителей, что им будет оказываться методическая и консультационная поддержка, — но ответственность за освоение образовательных программ будут нести они, родители. А школа — оценивать знания. Второй вариант — отказаться от смешанной формы обучения и учиться в традиционной форме, то есть лично посещая школу.

Родители отказались от этого предложения, объяснив отказ тем, что считают необходимым организовать детям адекватный процесс обучения, не семейный. Родители также указывают на смешение понятий «дистанционное обучение» и «семейное», которые не являются синонимами. Но на деле родителям предлагают некий гибрид, где нет нормальной платформы для обучения, а родители оказываются в вынужденном положении специалистов широкого профиля, — которыми они не являются и потому не могут учить ребенка по всем предметам.

«Просто мало где дистанционное обучение хорошо организовано. Нам просто присылали домашнее задание, а мы отправляли готовое по почте учителям. То есть родители работали за всех учителей разом. Было тяжело. Племянница моя училась по Zoom, сильно уставала», — рассказала жительница Петербурга.