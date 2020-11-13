Мурманск, , 11:32 — REGNUM В Мурманской области число жертв COVID-19 выросло до 367 — за последние сутки в регионе скончались шесть человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, за сутки опасную инфекцию выявили у 252 человек, на лечении находятся 3820 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.