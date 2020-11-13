Брянск, , 11:36 — REGNUM Специальные световозвращающие стикеры разместили полицейские на автобусах Брянска. Наклейки призваны привлечь внимание жителей к безопасности дорожного движения и побудить пешеходов использовать световозвращающие элементы на одежде в тёмное время суток, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Тематические стикеры наклеили на 90 автобусов городских, междугородних и межрегиональных маршрутов. В наклейках отражены вопросы соблюдения скоростного режима, применения ремней безопасности, опасности пользования телефоном во время движения, недопустимости вождения в нетрезвом виде. Пешеходам напоминают, что световозвращающие элементы на одежде сделают их владельцев заметными в темноте, а значит предотвратят наезды.

«Практика показывает, что информационные материалы по тематике дорожной безопасности, размещенные в доступных для восприятия местах, играют положительную роль в повышении культуры безопасного поведения при участии в дорожном движении, что в свою очередь должно повлиять на уровень аварийности на наших дорогах», — считают в полиции.

Акция реализована в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».