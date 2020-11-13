Ростов-на-Дону, , 11:29 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались 18 пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 13 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли десять женщин в возрасте от 48 до 90 лет и восемь мужчин в возраст от 44 лет до 91 года. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стал 1 тыс. 31 житель Ростовской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор назвал причины высокой смертности от COVID-19