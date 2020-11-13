Стокгольм, , 11:30 — REGNUM Фармацевтические компании по всему миру находятся на завершающей стадии клинических испытаний вакцины от COVID-19. Американская фармацевтическая компания Pfizer утверждает, что создала вакцину с 90-процентной эффективностью. Однако, как считает вирусолог Матти Сэлльберг из Каролинского института, вакцина Pfizer может стать недоступной для развивающихся стран из-за сложных условий хранения препарата. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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В настоящее время, одиннадцать вакцин находятся на завершающей стадии клинических испытаний, а шесть уже были одобрены для раннего или ограниченного использования. 9 ноября американская Pfizer и немецкая BioNTech в совместном пресс-релизе объявили об успешном завершении III фазы испытании вакцины BNT162b2. Однако условия ее применения могут оказаться непосильными с точки зрения распространения и логистики.

«Вакцина Pfizer, например, требует хранилища с температурой — 80°. А это означает, что развивающимся странам, вероятно, будет крайне затруднительно получить к ней доступ. У нас в Швеции в медицинских центрах также должны быть морозильные камеры, способные выдержать — 80° и так далее, так что даже мы столкнёмся с проблемами логистики», — заявил Сэлльберг.

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