Екатеринбург, , 11:25 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 321 случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Нынешний показатель — «рекордный» с 16 июля 2020 года (тогда регистрировали 349 носителей вируса за сутки). Теперь в регионе подтверждено 40 011 случаев выявления коронавируса.

По данным на 13 ноября, за прошедшие сутки вирус выявили у жителей Екатеринбурга (139 носителей), Алапаевска, Арамильского, Артинского и Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верхней Синячихи, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Камышлова, Качканара, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского городского округа, Первоуральска, Ревды, ЗАТО Свободный, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов, поселка Уральский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полпред в УрФО Владимир Якушев призвал с осторожностью подходить к ограничениям по COVID-19, чтобы не нанести вред экономике регионов.

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