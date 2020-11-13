Женева, Швейцария, , 11:23 — REGNUM Тревога и стресс в период пандемии коронавирусной инфекции — это нормальное явление. Однако есть способ избавиться от страха перед новым вирусом. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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«Страх, беспокойство и стресс — это нормальная реакция на воспринимаемые или реальные угрозы, а также иногда, когда мы сталкиваемся с неопределенностью или неизвестностью», — пояснил в беседе с РИА Новости представитель организации.

Также психологическое состояние человека могут усугубить изменения в повседневной жизни — изоляция, безработица, потеря дохода. Помочь избавиться от стресса и страха в период пандемии поможет следование регулярному распорядку дня. Именно это может стать залогом психического благополучия, подчеркнули в ВОЗ.

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Так, следует постараться ежедневно вставать и ложиться спать в одно и тоже время, питаться здоровой пищей, «регулярно заниматься спортом, выделять время на работу и время на отдых», рекомендуют специалисты Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор, академик РАН Лейла Намазова-Баранова отметила, что позитивный настрой может помочь человеку защититься от заболевания COVID-19. По её словам, практика показывает, что COVID-19 не поражает тех, у кого нормальный уровень витамина D в организме. Также избежать болезни помогает хороший настрой, считает эксперт.

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