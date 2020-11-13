Красноярск, , 11:22 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявлено 330 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, по ситуации на 13 ноября общее число подтверждённых случаев достигло 30 570.

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Темп суточного прироста составил 1,1%. За последние сутки проведено почти 20,2 тыс. обследований на коронавирус, а всего к настоящему времени в регионе число тестов превысило 1,5 млн.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8266 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 627 чел. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 556», — добавили в управлении.

Напомним, лечащимся на дому пациентам с COVID-19 в регионе начали бесплатно выдавать лекарства. В зависимости от тяжести состояния больных, они будут получать противовирусные лекарства, антибиотики, а также жаропонижающие, антикоагулянты для разжижения крови и другие препараты.

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