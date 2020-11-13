Стокгольм, , 11:27 — REGNUM Готовая вакцина от COVID-19 в ЕС в январе следующего года является слишком оптимистичным сценарием. Об этом в эфире шведского телеканала заявила глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон.

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На этой неделе сразу несколько фармацевтических компаний стали подавать сигналы о том, что вакцина от смертельного заболевания может быть готова уже в начале следующего года.

Однако Аммон считает, что неопределенности все еще существуют. После клинических испытаний вакцина должна быть одобрена, произведена и распространена в количествах, необходимых для широкомасштабного вакцинирования значительной части населения европейских стран.

«Я не думаю, что в январе будет вакцина. Первый квартал следующего года — самая оптимистичная оценка», — заявила Аммон.

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