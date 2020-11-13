Нижний Новгород, , 11:20 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 13 ноября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 408 868 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 452,3 теста на 100 тыс. населения, что вновь стало максимальным показателем с начала пандемии.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 12 692 нижегородца. Накануне тесты сдали 12 629 жителей региона.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 13 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 946 человек.

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