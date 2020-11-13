Москва, , 11:23 — REGNUM За минувшие сутки в Москве было официально подтверждено 5974 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 13 ноября сообщает оперативный штаб столицы.

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Это на 23 человека меньше, чем в статистике предыдущих суток, когда в городе было зарегистрировано 5997 новых случаев заражения.

В то же время число госпитализаций пациентов, заражённых коронавирусом за сутки, составило 1458 пациентов. Всего в больницах Москвы на аппаратах искусственной вентиляции лёгких находятся 372 человека.

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