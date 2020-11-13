Томск, , 11:18 — REGNUM Несмотря на то, что в Томской области ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, граждан, категорически отказывающихся носить медицинские маски в общественных местах, меньше не становится. В связи с этим областные власти, как отмечает популярный сибирский телеграм-канал buzoters_and_crows, усиливают меры борьбы с антимасочниками.

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Причём работа ведётся с известной долей «креатива».

»В областной администрации объявили, что будут поощрять сотрудников магазинов за видео, на которых покупатели не хотят надевать маску — а продавцы «не поддаются на провокации». За это им выпишут благодарственные письма (двоих особо стойких продавцов уже ими поощрили). «Лучше бы денежные премии выдавали», — пишут в соцсетях.

Впрочем, как пишет buzoters_and_crows, премии тоже давать будут, но не продавцам, а активистам народных дружин.

«За участие в рейдах против антимасочников они получат от 5 до 14 тысяч рублей (видимо, в зависимости от улова: «пять старушек — рубль»). В народе такие способы проявления гражданской ответственности не оценили — комментаторы называют активистов Павликами Морозовыми и обещают надеть им эти самые маски на другие части тела», — информируют сибирский телеграм-канал.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Томской области продолжает оставаться напряженной: на 13 ноября общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 14 777 человек, причём 212 из них добавились только за последние сутки.

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