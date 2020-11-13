Стокгольм, , 11:35 — REGNUM В настоящее время распространение коронавирусной инфекции в странах Северной Европы увеличивается с новой силой, однако в Швеции его уровень гораздо выше, чем в соседних странах. Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом на душу населения в Швеции в десять раз выше, чем в Финляндии, почти в четыре раза выше, чем в Норвегии, и в два раза выше, чем в Дании. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Согласно данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), по состоянию на 10 ноября в среднем за семь дней уровень распространения коронавируса в Швеции соответствовал 387 случаям заражения на один миллион жителей, в Дании — 189, Норвегии — 108, Исландии — 71 и Финляндии — 38.

По данному показателю Швеция сейчас занимает 25-е место в Европе. По словам профессора Яна Альберта, трудно понять, почему уровень распространения в Швеции выше, чем в остальной части Северной Европы, но он отмечает, что одной из причин могут быть усилия соседних стран по сдерживанию коронавируса в самом начале пандемии, чего не было сделано в Швеции.

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