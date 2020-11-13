Севастополь, , 11:14 — REGNUM В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 13 ноября в пресс-службе правительства города.

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«По состоянию на утро 13 ноября зарегистрировано 52 новых случая заболевания COVID-19. Из них 29 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении. Заболевшие — местные жители в возрасте от года до 84 лет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сутками ранее сообщалось о 55 новых носителях коронавируса, 11 ноября цифра была ещё выше — 61 заразившийся.

За последние сутки выздоровели сразу 170 пациентов. Выросло и число умерших — скончались мужчины в возрасте 68 и 78 лет, женщина 68 лет.

Всего за период пандемии в Севастополе выявили 3358 носителей коронавируса, выздоровели 2468 человек, 90 скончались. На госпитализации находятся 314 пациентов, 460 лечатся амбулаторно.