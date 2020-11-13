Махачкала, , 11:14 — REGNUM В Дагестан 12 ноября прибыла из Азербайджана очередная группа граждан России, которые несколько месяцев не могли попасть на родину из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. Всего российско-азербайджанскую границу перешли 415 человек, сообщил ТАСС первый заместитель главы миннаца Дагестана Гарун Давыдов.

По его словам, прибывшие российские граждане в течение двух недель будут оставаться в карантине. Их разместили на базе отдыха «Дельфин». Для нескольких граждан, в том числе беременных и лиц, страдающих ДЦП, сделано исключение. Их отправили по месту жительства.

Читайте также: В Дагестане перевели в стационарные лагеря граждан Азербайджана

Напомним, на российской стороне продолжают оставаться еще более 200 граждан Азербайджана. Они ждут назначения очередной даты перехода через границу на родину. Власти Кайтагского района разместили их в лагере «Огонек» в поселке Родниковый, где предоставили отапливаемые помещения и питание.

Читайте ранее в этом сюжете: Через спецкоридор в Дагестане домой вернулись 448 граждан Азербайджана