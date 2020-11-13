Благовещенск, , 11:13 — REGNUM Главный санитарный врач Приамурья дала неблагоприятный прогноз развития эпидемиологической ситуации в области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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За последнюю неделю в Приамурье было выявлено 1160 новых случаев заражения коронавирусом — это на 11% больше предыдущих семи дней (1051).

Самая низкая заболеваемость COVID-19 в области среди детей. Тем не менее среди школьников количество заболевших увеличилось, несмотря на введение дополнительный каникул, на 21% — с 56 до 71.

Больше всего носителей коронавируса выявлено в возрастной группе 50 лет и старше.

Много заболевших COVID-19 среди работников сферы торговли и транспорта.

«Всё это свидетельствует о том, что, несмотря на принятые дополнительные ограничения и противоэпидемические мероприятий по группе риска, ожидаемого влияния, снижение уровня заболеваемости не произошло», — рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области специалисты зафиксировали вспышку микст-инфекции. Показатели заболеваемости ОРВИ и пневмонией превышают пороговые значения на треть.