Нижний Новгород, , 11:13 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 13 ноября выявили 433 новых случая заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем прироста зараженных за сутки с начала пандемии. Накануне сообщалось о 421 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 46 954 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За последние сутки в области выписаны 390 человек, всего выздоровели с начала пандемии 39 724 нижегородца.

За минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом 13 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 946 человек, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях.

В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 6335 человек. Из этого числа около 4 тыс. госпитализировано, 2,2 тыс. человек получают лечение амбулаторно, 31 житель региона — в обсерваторах.

Власти обновили информацию об объеме коечного фонда, готового для лечения пациентов инфекционного профиля. Так, в регионе развернуто 7109 коек для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 3 тыс. коек, 845 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального минздрава, за несколько последних дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 0,98. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда не изменился и составляет 19%.