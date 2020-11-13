Пермь, , 11:12 — REGNUM В Перми установили еще 25 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Они появились на 16 участках дорог, сообщает пресс-служба мэрии.

Комплексы приобретены в рамках проекта по развитию на территории города системы на условиях софинасирования: 75% средств выделено из бюджета Пермского края, 25% — из муниципального бюджета.

Начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис отметил, что комплексы фотовидеофиксации устанавливают на наиболее аварийно-опасных участках дорог. Таким образом планируется ликвидировать очаги аварийности.

По словам специалистов, новые камеры обладают цифровыми видеодатчиками, позволяющими эффективно считывать и распознавать госномера транспортных средств даже при полном отсутствии внешнего освещения.

Добавим, ранее (в июле 2020 года) в рамках национального проекта «Безопасные дороги» в Перми были установлены семь подобных комплексов.