Москва, , 11:11 — REGNUM Идею продления новогодних каникул на две недели до 24 января не поддерживают 35% жителей России, приводит 13 ноября данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Основные аргументы — народ расслабляется, падает производительность труда, сократят сотрудников, граждане сопьются, на работе «серые» зарплаты, не доплатят.

Поддерживают инициативу 44% опрошенных, но при условии сохранения зарплаты. Чаще одобряет продление новогодних каникул молодежь до 24 лет (55%), реже — люди старше 45 лет (35%).

Опрос проведен 11 ноября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 381 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение партии «Коммунисты России» продлить новогодние праздники на две недели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вызвало неоднозначную реакцию в сети.

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