Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM В Ленинградской области за истекшие сутки подтверждено 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на четыре случая больше, чем днем ранее, сообщили 13 ноября в оперативном штабе. Кратковременное снижение числа суточных случаев вновь перешло в плавный рост.

Динамика случаев коронавируса в Ленобласти Операштаб Ленобласти

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Также в регионе поставлен рекорд по количеству выздоровевших — за минувшие сутки выписано 149 человек, что на 18 человек больше, чем днем ранее, и является максимальным показателем для Ленобласти за время пандемии.

За 12 ноября с подтвержденным ковидом в стационары Ленобласти госпитализированы семь человек, еще 125 — с внебольничной пневмонией. Для пациентов с ковидом и пневмонией развернуто 2147 коек, из них свободны 734 койки.

С учетом новых данных в Ленобласти выявлено 13 552 случая заражения за всё время, из этого числа 7947 человек выздоровело, от COVID-19 скончались 117 жителей региона.

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