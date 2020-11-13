Воронеж, , 11:09 — REGNUM Ещё 312 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области, данные за минувшие сутки опубликовал 13 ноября региональный оперативный штаб. Накануне сообщалось о 309 новых случаях заражения.

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Выздоровели 325 пациентов за минувшие сутки. 18 новых летальных исходов включены в статистику смертности. Всего на 13 ноября в Воронежской области подтверждено 29 035 случаев заражения коронавирусом, 27 073 пациента признаны выздоровевшими. Скончались за период пандемии 599 жителей региона с COVID-19.

По данным регионального департамента здравоохранения, уровень заболеваемости пневмониями в Воронежской области за две недели снизился на 5%, на 8% стало меньше пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке.