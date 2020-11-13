Ярославль, , 11:06 — REGNUM Каникулы в школах Ярославля продлеваться не будут, не будет и перехода на дистанционный режим обучения. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс» со ссылкой на департамент образования мэрии Ярославля.

Школа City-yaroslavl.ru

С 16 ноября, школы города возобновляют свою работу в обычном режиме. В этом году осенние каникулы длились на неделю дольше обычного. Такие меры были ведены из-за пандемии.

Не выйдут на работу лишь учителя старше 65 лет. Указом губернатора для всех жителей области старше этого возраста объявлен режим самоизоляции.

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