Чебоксары, , 11:05 — REGNUM В Чувашии суточное число победивших COVID-19 значительно превысило количество выявленных носителей коронавируса, составив соответственно 124 и 81. При этом зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 13 ноября, в Чувашии с начала пандемии подтверждено 10 769 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 81.

Переболел COVID-19 в республике 9331 человек, что составляет 86,6% от общего числа официально выявленных случаев заражения. Из них за последние сутки победили коронавирус 124 человека.

За сутки зарегистрировано пять летальных исходов от COVID-19. Всего с начала пандемии в Чувашии умерли 186 пациентов с коронавирусом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии растёт доля коечного фонда, который перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями. Если на начало ноября было занято 24% коечного фонда, то сейчас — почти 27%.

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