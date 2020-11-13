Ижевск, , 11:00 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 13 ноября провели 582 530 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 5418 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4347 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии ещё три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне в республике было зарегистрировано четыре летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 196 человек.

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