Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM В Петербурге за сутки смертность от COVID-19 временно снизилась на 10%. Об этом сообщает 13 ноября федеральный оперативный штаб.

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В пятницу стало известно о 61 летальном исходе болезни за последние сутки, в то время как днем ранее сообщалось о 68 смертях, а 11 ноября — о 74 летальных случаях, что стало печальным «рекордом» для города.

Всего за время пандемии в Петербурге от COVID-19 погибли 4446 человек, а коронавирус обнаружили у 77 908 жителей. Таким образом летальность (соотношение умерших к числу заболевших) на сегодня составляет 5,7%. Она снизилась в последние дни за счет резко возросшего количества новых заразившихся.

Заметим, в России за сутки насчитали 411 летальных исходов, за все время скончались 32 443 человека. Всего в стране зафиксировали 1 880 551 случай заражения.

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