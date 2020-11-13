Краснодар, , 11:00 — REGNUM Ещё 154 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, это на один случай больше, чем сутками ранее. Об этом 13 ноября сообщили в региональном оперативном штабе.

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«В Краснодаре выявлено 46 случаев, в Кущевском районе — 15, в Тихорецком — 13. По восемь заболевших в Горячем Ключе и Северском районе, шесть — в Анапе. По пять — в Новороссийске и Армавире, а также Выселковском, Новокубанском, Павловском и Туапсинском районах», — сообщили в оперативном штабе.

С середины марта на территории Краснодарского края подтверждено уже 19 234 случая заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения 13 ноября составил 338,9. Выздоровели 12 328 пациентов, скончались 496 человек.

В тяжёлом состоянии находится 51 пациент — 47 на аппаратах искусственной вентиляции легких, четверо — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.