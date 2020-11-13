Москва, , 10:57 — REGNUM В Москве и Подмосковье в выходные дни (14 и 15 ноября) осень ока не собирается сдавать позиции. О снеге говорить пока рано, этому способствует антициклон, передают «Метеоновости».

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В субботу при переменной облачности осадков не ожидается. Ночью термометры покажут — 1. +1 °C, по области до — 4 °C. Днем от +1… +3°C. Ветер юго-восточный слабый.

В воскресенье, станет прохладнее, ночью по области −4… +1 °C, днем −3… +2 °C. Ветер усилится. Возможны небольшие осадки в виде дождя. Атмосферное давление повышенное — 760−762 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 13 ноября, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами туман.

Подробнее: 13 ноября в Москве ожидается до +3 °C