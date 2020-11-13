Адыге-Хабльский район, , 10:57 — REGNUM В Карачаево-Черкесии приостановлена деятельность четырех отделений в Адыге-Хабльской центральной районной больнице. Временно не будут работать хирургическое, терапевтическое, детское отделения и отделение акушерства и гинекологии. Пациентов будут направлять на лечение в Черкесск. Об этом сообщила исполняющая обязанности главного врача Адыге-Хабльской центральной районной больницы Евгения Бесакаева.

«Все пациенты хирургического, терапевтического, детского отделения и отделения акушерства гинекологии будут направлены в медучреждения республиканской столицы, где им будет оказана квалифицированная и своевременная помощь.<…> Это временная мера, и как только пойдет на спад заболеваемость Covid-19, больница вновь начнёт принимать больных», — цитирует Бесакаеву РИА «Карачаево-Черкесия».

При этом, по словам и.о. главврача, поликлиническая служба продолжит работать в штатном режиме. Её даже усилят медкадрами за счет специалистов из временно закрытых отделений.