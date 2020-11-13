Ижевск, , 10:57 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии ещё три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне в республике было зарегистрировано четыре летальных случая.

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Умерли трое женщин в возрасте 76, 79 и 92 лет. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 196 человек.

Отметим, по данным общероссийского оперативного штаба, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 250 человек, из которых 10 жителей республики умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 ноября в регионе выявили 147 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем суточного прироста зараженных с начала пандемии. Накануне сообщалось о 139 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 10 777 случаев.

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