Екатеринбург, , 11:00 — REGNUM Подключить все общежития Уральского федерального университета к интернету удастся лишь в 2021 году. Об этом заявил представитель технической службы вуза на онлайн-встрече со студентами.

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Пока к интернету удалось подключить восемь общежитий, ещё два подсоединят к сети лишь в 2021 году. «Нагрузка на IT-службу увеличилась в разы», — объясняет сотрудник вуза.

Между тем, УрФУ уже полностью перевели на дистанционный режим обучения, который невозможен без должного подключения к интернету.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ректор вуза Виктор Кокшаров отказался снижать стоимость обучения из-за перехода на дистант, не взирая на просьбы студентов.

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