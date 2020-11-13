Чебоксары, , 10:51 — REGNUM В Чувашию пришла метеорологическая зима. Она наступила на десять дней позже обычного, и в республике ожидается похолодание, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

14 ноября в республике с приходом северного антициклона установится малооблачная погода. По ночам 14−15 ноября прогнозируется −6…−11 градусов мороза, днём будет −3…−8 градусов. По прогнозам, такая погода продержится в Чувашии неделю.

Снегопад, который идёт 13 ноября, может стать единственным в предстоящую неделю.

По словам синоптика-любителя, если такая погода сохранится, и существенных осадков не будет до конца месяца, то ноябрь 2020 года в Чебоксарах может стать самым сухим за всю историю метеонаблюдений.