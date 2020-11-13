Ижевск, , 10:50 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 13 ноября выявили 147 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем суточного прироста зараженных с начала пандемии. Накануне сообщалось о 139 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 10 777 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 112 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 8788 человек. 196 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, трое — за минувшие сутки. Накануне в республике было зафиксировано четыре летальных случая.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активным носителем коронавируса в регионе в настоящее время является 1793 человека. Из их числа 965 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 681 — в состоянии средней степени тяжести, 147 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии заготовили 63 литра антиковидной плазмы. На Республиканской станции переливания крови имеется 28 доз инактивированной плазмы, которая может быть в любой момент круглосуточно выдана в лечебные учреждения.

В регионе дважды использовали антиковидную плазму для лечения больных с подтвержденным заражением коронавирусом.