Москва, , 10:49 — REGNUM В администрации Кремля не могут оценивать эффективность российской вакцины от коронавируса, однако власти абсолютно доверяют заключению вирусологов. Об этом в интервью RT, опубликованном 13 ноября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также: Эффективность разработанной в России вакцины «Спутник V» составила 92%

«Мы абсолютно верим нашим вирусологам, специалистам института имени Гамалеи», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков опроверг сообщения, что вакцина от коронавируса появилась благодаря дочери президента страны Владимира Путина. Он пояснил, что она просто стала добровольцем.

«Шла вторая фаза и нужды были добровольцы, и она стала добровольцем», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на вопрос о слишком быстрой регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», ещё до завершения клинических испытания, Песков подчеркнул, что «ускоренная регистрация возможна по решению государств».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

"Она возможна на основе результатов первых двух фаз и при обязательном условии завершении третьей фазы», — уточнил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разработчики вакцины «Спутник V» от коронавируса заявили, что по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований её эффективность составила 92%.