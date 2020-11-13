Брянск, , 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в Брянской области от осложнений на фоне коронавируса скончались «рекордные» восемь человек, сообщили 12 ноября ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Выявлено 159 новых носителей инфекции, что на два больше, чем за предыдущие сутки.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Брянской области достигло 14 тыс. 911. Выздоровели 10 тыс. 925 человек, в том числе 208 выписаны за сутки. Впервые зарегистрировано восемь летальных исходов у пациентов с коронавирусом, в общей сложности от различных осложнений скончались 93 человека.

Лаборатории за сутки проверили 2981 тестов, с начала пандемии проведено 261 тыс. 155 исследований.