Благовещенск, , 10:43 — REGNUM В Амурской области специалисты зафиксировали вспышку микст-инфекции. Показатели заболеваемости ОРВИ и пневмонией превышают пороговые значения на треть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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За неделю 4314 жителей области заболели ОРВИ. Из них у 18% болезнь вызвана коронавирусной инфекцией. Как рассказала руководитель управления Роспотребнадзора Ольга Курганова, больше половины заболевших ОРВИ в Благовещенске.

Эпидситуацию по заболеваемости внебольничными пневмониями специалисты назвали крайне напряжённой. За неделю пневмониями заболели 1222 человека. Четверть случаев вызвана коронавирусной инфекцией.

«Указанное свидетельствует об интенсивной циркуляции среди населения других возбудителей пневмоний и на фоне эпидемического распространения СOVID-2019 свидетельствует о микст-инфекции, что создает неблагоприятный прогноз развития эпидситуации», — сказала Ольга Курганова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области ежедневно увеличивается число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Так за прошедшие сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 169 жителей, днём ранее — у 168. Темп прироста составил 2%.