Чебоксары, , 10:42 — REGNUM В Чувашии на этой неделе начал принимать пациентов с коронавирусом ЦРБ в Батыревском районе, затем заработает как ковидный стационар ЦРБ в Канашском районе. Также рассматривается возможность перепрофилирования санатория. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 ноября, заявил на заседании оперативного штаба министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

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В Чувашии 26,6% всего коечного фонда республики отдано для лечения пациентов с COVID-19 и больных пневмонией.

«Кроме тех 80 коек, которые приступили на этой неделе к работе в Батыревской ЦРБ, на следующей неделе приступают 145 коек в Канашской центральной районной больнице. Более того, направлено письмо в «Чувашиякурорт» с просьбой определения количества возможно предоставляемых коек, сколько нужно будет оснащать их непосредственно оборудованием, какой кадровый потенциал нужно будет готовить», — проинформировал Владимир Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии развёрнуто 2435 коек для лечения пациентов с COVID-19, свободно для них 6% коек. Ранее власти заявляли, что в качестве резерва готовят Батыревскую и Канашскую центральную районные больницы, которые в случае ухудшения эпидемиологической обстановки «будут работать на стабилизацию ситуации в южных районах республики».

Отметим, в АО «Санаторий «Чувашиякурорт» расположено в Чебоксарах. В нём, в частности, проводится медицинская реабилитация пациентов после перенесенных внебольничных пневмоний.

Напомним, 12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 17 российских регионах из-за эпидемии коронавирусной инфекции сложилась критическая ситуация с коечным фондом, при этом в четырёх субъектах заполненность превышает 95%: это Хакасия, Чувашия, Ивановская область и Еврейская автономная область.

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