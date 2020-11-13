Якутск, , 10:56 — REGNUM В Якутии нет новых закрытых на карантин детских садов — накануне на карантине были два сада в Верхневилюйском и Сунтарском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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В штатном режиме работают 735 детских сада. В населённых пунктах, где зафиксированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, работают дежурные группы в 65 детских садах.

В 415 школах началась вторая четверть, на каникулах остаются 234 школы.

В очной форме обучение идёт в 149 школах, в очно-заочной — в 141, в дистанционной форме — 125.

24 учреждения среднего-профессионального образования продолжают работать в дистанционной форме обучения, из них 17 — в смешанной.

В очной форме обучаются студенты Арктического колледжа народов Севера в Черском Нижнеколымского района, в Центре подготовки рабочих кадров «Арктика» в Тикси Булунского района. Частично закрыт на карантин технический колледж в Мирном (1 группа — 12 студентов).

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжение Минобрнауки России перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса вызвало неоднозначную реакцию в сети.