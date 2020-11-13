Пермь, , 10:40 — REGNUM В Пермском крае в рамках благотворительной акции собрано 166 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией, из них уже израсходовано 164 млн, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Напомним, акция объявлена в марте 2020 года. По данным регионального минздрава, участниками акции стали почти 190 благотворителей, среди них физические лица, а также компании и крупные корпорации. Пожертвования можно тратить только на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Преимущественно поступившие деньги (95%) направлены на приобретение средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, защитные костюмы), дезинфицирующие средства, оборудование: переносные изоляторы для медучреждений, кровати, телевизоры, рации, кулеры — для новых COVID-отделений. Всего закуплено 1,2 млн масок, 10,5 тыс. защитных очков, 16 тыс. перчаток, 38,5 тыс. защитных костюмов, 300 литров антисептика для поверхностей, 300 литров антисептика для рук, а также пять индивидуальных боксов для транспортировки жителей с коронавирусом и 250 фильтров к этим боксам.

В COVID-отделениях за счет пожертвований благотворителей организована сотовая связь для медиков, которые находятся в «красной зоне»: приобретен 381 мобильный телефон и сим-карты. Кроме того, для пермяков, которые после закрытия границ вернулись в домой спецрейсами и следовали на обсервации, было закуплено 766 продуктовых наборов. Помимо денег благотворители оказывали помощь региону антисептиками, средствами индивидуальной защиты или оборудованием.

По словам главврача центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Евгения Сармометова, трудно недооценить такую помощь. «Любая помощь, которая сейчас идет в систему здравоохранения, в виде оборудования, тестов, СИЗ, дезсредств, питания медработникам, неоценима. Это показывает, что люди ответственны и понимают, какая нагрузка ложится на здравоохранение. И медикам приятно видеть, что они не один на один с ковидной инфекцией, а им помогают жители края и предприниматели», — сказал он.

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