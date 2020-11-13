Москва, , 10:44 — REGNUM Российские врачи объявлены победителями в номинации «Люди года». Об этом говорится в сообщении, опубликованном 13 ноября на сайте журнала GQ.

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«Наши герои сделали всё, ­чтобы этот странный год ­вошел в историю не только ­печальными событиями», — подчеркнули в издании.

В журнале отметили, что имена врачей, которые первыми столкнулись с главной угрозой третьего тысячелетия, забываются за масками и халатами, сухими цифрами статистики и сводками о заболевших.

Церемонию вручения премий журнал провёл 12 ноября. Режиссёром года объявили Эдуарда Оганесяна, лучшим музыкантом — Моргенштерна, лучшим актёром — Юру Борисова. Продюсером года по версии GQ стал Вячеслав Муругов, автором года — Борис Акунин, «открытием года» — блогер и музыкант Даня Милохин.