Уфа, , 10:32 — REGNUM 29,5 тысячи человек имеют статус самозанятых в Башкирии. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов, 13 ноября передает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиционной политики региона.

По его словам, в октябре текущего года количество самозанятых увеличилось на 3,5 тысячи человек. В настоящее время в регионе зарегистрировано 29,5 тысячи самозанятых граждан, из них 1,7 тысячи — индивидуальные предприниматели.

При этом, добавил он, в Уфе зарегистрировано 9,7 тысячи граждан — плательщиков налога на профессиональный доход, в Стерлитамаке — 2041 самозанятый гражданин, в Салавате — 1124 человека, Нефтекамске — 1066 человек, Уфимский район — 889 самозанятых.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что спецрежим «Налог на профессиональный доход» начал действовать в Башкирии с 1 января текущего года. Самозанятым гражданам предоставляется льготная налоговая ставка 4% при работе с физическими лицами и 6% — с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

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