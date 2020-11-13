Ставрополь, , 10:28 — REGNUM В Ставропольском крае 12 ноября состоялись выборы муфтия региона. На предстоящие пять лет большинством голосов на должность муфтия был переизбран Мухаммад-хаджи Рахимов, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман края.

Выборы состоялись на III съезде мусульман Ставропольского края в городе Пятигорске. За кандидатуру действующего муфтия проголосовали 88 делегатов из 106.

Его работу в период предыдущего срока на посту председателя централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Ставропольского края» одобрили делегаты съезда и присутствовавшие на нем гости — председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев, председатель комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества Александр Писаренко, благочинный приходов Пятигорского церковного округа протоиерей Борис Дубинский и другие.

Мухаммад-хаджиРахимов будет занимать должность муфтия Ставрополья до 2025 года. напомним, он является первым муфтием края, который возглавляет ДУМ, объединившее 52 официально зарегистрированные мусульманские общины края. Впервые на должность муфтия Ставрополья он избран в апреле 2010 года.