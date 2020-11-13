Екатеринбург, , 10:41 — REGNUM Больницам Свердловской области подарили более 60 кислородных концентраторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

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Оборудование доставили в психбольницу № 7 Екатеринбурга, медицинский центр «Бонум», Верхнепышминску ЦГБ и в другие медучреждения региона. Стоимость 64 комплектов составила более 4 млн рублей. Средства выделил фонд.

Концентраторы используются в «красной зоне», где лечат пациентов с COVID-19.﻿ Оборудование используют для проведения кислородной терапии для больных с лёгкой дыхательной недостаточностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил подключить медиков-пенсионеров к работе в системе здравоохранения на фоне экстремальных нагрузок, выпавших на долю медучреждений.

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