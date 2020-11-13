Тбилиси, , 10:27 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 3473 случая заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем для страны за время пандемии. Эту информацию 13 ноября разместили на сайте Stopcov.ge.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

Всего на текущую дату в стране выявили 73 154 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 55 511 победили инфекцию, в том числе 3342 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 636 человек с диагнозом COVID-19, из них 37 — в течение последних суток. В стационаре лечат 4957 пациентов, в оборудованных гостиницах — 3413. На карантин поместили 2447 человек.

Накануне в Грузии сообщили, что за сутки выявлено 3120 носителей SARS-CoV-2, а 2358 ранее заразившихся коронавирусом медики признали здоровыми.

Стоит отметить, что в Грузии в рамках профилактики пандемии действует комендантский час и ограничения на массовые мероприятия. Ранее руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе сообщил, что в ближайшее время в стране могут ввести новые ограничения, но «локдаун» вводить не планируется.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии рассказали об эффективности комендантского часа

Читайте развитие сюжета: Глава минэкономразвития Грузии перенесла коронавирус