Волгоград, , 10:28 — REGNUM Звание «Почётный гражданин Волгоградской области» предложено присвоить ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру пяти Орденов Красной Звезды Михаилу Терещенко. Его кандидатуру единогласно поддержали на заседании общественной комиссии в Волгоградской областной думе, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Михаил Терещенко прошёл всю войну, в мирное время 20 лет служил на полигоне Капустин Яр Астраханской области. Участвовал в испытаниях ракетно-космической техники, подготовке к полёту Юрия Гагарина, запуске первого советского искусственного спутника Земли и первой баллистической ракеты с ядерной боеголовкой. Почти 50 лет ветеран живёт в Волгоградской области, проводит «Уроки Победы» и встречается с призывниками. Михаил Терещенко единственный в Южном федеральном округе кавалер пяти Орденов Красной Звезды, имеет медаль «За боевые заслуги», ордена Отечественной войны I и II степени, Почётный знак города-героя Волгограда «За верность воинскому долгу».

Общественная комиссия рекомендовала председателю парламента региона и губернатору рассмотреть кандидатуру ветерана на присвоение ему звания «Почётный гражданин Волгоградской области».

Этой наградой отмечены 36 человек, их имена занесены в специальную Книгу, хранящуюся в областном краеведческом музее.