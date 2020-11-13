Томск, , 10:22 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Томской области продолжает оставаться напряженной. По данным регионального министерства здравоохранения, на 13 ноября общее число выявленных носителей составляет уже 14 777 человек, причём 212 из них добавились только за последние сутки.

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Из общего числа заболевших COVID-19 у 31 пациента подтвердилась пневмония, у 130 — ОРВИ. В общей сложности COVID-19 победили 9459 жителей Томской области (+121 за последние сутки).

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