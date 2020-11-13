Пермь, , 10:21 — REGNUM В Пермском крае за девять месяцев 2020 года смертность населения по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилась на 5,1%, сообщает Пермьстат.

В январе-сентябре 2020 года в регионе родилось 18 925 человек (20 268 — в 2019 году), что на 6,6% меньше чем в прошлом году. За девять месяцев 2020 года умерло 27 253 человека (25 924 — в 20 219 году). Естественная убыль населения в 2020 году составила 8 328 человек, в 2019 году — 5 656 человек.

В структуре смертности населения наибольшую долю занимают летальные исходы от болезни системы кровообращения (51,4%), а также новообразования (14,6%), несчастных случаев, травм и отравлений (8,2%). Среди всех внешних причин значительный удельный вес пришелся на самоубийства (23,7%), убийства (9,1%), транспортные травмы (8,7%), падения (7,1) и случайные отравления алкоголем (6,5%).

«Общие тенденции депопуляции населения определяет ситуация с высокой смертностью людей трудоспособного возраста. Среди всех умерших за январь-сентябрь 2020 года лица трудоспособных возрастов составили 6 228 человек или 22,9%, из них более трех четвертей составили мужчины (77,1%)», — отмечает Пермьстат.

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