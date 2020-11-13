Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM В Петербурге за последние сутки на коронавирус проверили 40 187 человек. Об этом сообщают 13 ноября в городском оперативном штабе. Днем ранее этот показатель был примерно на 250 тестов меньше.

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Напомним, вице-губернатор Олег Эргашев 11 ноября сообщил депутатам Заксобрания, что в настоящее время норма обследования увеличена боле чем в два раза. Если в начале пандемии она составляла 70 тестов на 100 тысяч населения, то сейчас — 150 тестов. При этом в Петербурге количество обследований доведено до 657 на 100 тысяч населения.

Всего с начала пандемии в городе проведено 4,2 миллиона исследований. Право давать окончательный результат по исследованиям имеют 48 лабораторий.

Под медицинским наблюдением на 13 ноября в Петербурге находится 3376 человек, из них 74 — в обсерваторе, 1297 — на самоизоляции.

В справочную службу по номеру 122 по теме коронавируса обратились 1375 человек. С 5 октября за помощью волонтеров обратились 1344 граждан на самоизоляции, 1233 заявки уже выполнены.

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