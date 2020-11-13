Чебоксары, , 10:16 — REGNUM В Чувашии растёт доля коечного фонда, который перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями. Если на начало ноября было занято четверть коечного фонда, то сейчас — почти 27%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 ноября, заявил на заседании оперативного штаба министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

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В ходе заседания глава Чувашии Олег Николаев отметил, что в республике «развернули больше коек, чем в пиковый период весны», и система здравоохранения работает «в условиях максимальной загрузки».

«Очевидно, что и дальше придётся продолжить эту работу, перепрофилировать ещё дополнительные площади под лечение людей, которые заражаются новой коронавирусной инфекцией и пневмонией. В этих условиях внимание системы здравоохранения должно быть нацелено и на тех, кто традиционно нуждается в медицинской помощи из-за хронических заболеваний. Эту задачу с нас никто не снимает», — сказал Олег Николаев.

По словам главы минздрава Владимира Степанова, в настоящее время в республике развёрнуто 2435 коек для лечения пациентов с COVID-19, что составляет 26,6% от всего коечного фонда республики (на начало ноября — 24%). Свободно 6% коек (на начало ноября — 2,3%).

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 17 российских регионах из-за эпидемии коронавирусной инфекции сложилась критическая ситуация с коечным фондом, при этом в четырёх субъектах заполненность превышает 95%: это Хакасия, Чувашия, Ивановская область и Еврейская автономная область.

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